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Vali Erin yetim çocukları ağırladı

1 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Katar ve Kuveytli yardım kuruluşlarının desteğiyle bayramlık hediye edilen yetim çocukları makamında ağırladı.

Vali Erin yetim çocukları ağırladı, System.String[]
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Katar ve Kuveytli yardım kuruluşlarının desteğiyle bayramlık hediye edilen yetim çocukları makamında ağırladı.
Vali Erin'in girişimiyle Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerinde bulunan Katar ve Kuveytli yardım kuruluşlarının desteğiyle, yetim çocuklara bayramlık hediye edildi.
Suriyeli yetim çocuklar, hediyelerini aldıktan sonra yardım kuruluşlarının temsilcileriyle Erin'i makamında ziyaret etti.
Çocuklarla yakından ilgilenen Erin, Katar ve Kuveytli yardım kuruluşlarının yöneticilerine teşekkür ederek, İslam aleminin zor bir dönemden geçtiğini belirti.
Erin, bu zorlu süreçte mazlumlara kucak açan Türkiye Cumhuriyeti'nin, muhacir kardeşlerinin her ihtiyacını karşılamaya muktedir olduğunu dile getirerek, "Ancak böylesi bir dönemde başta Katarlı ve Kuveytli Müslüman kardeşlerimizin, burada yaşayan Suriyeli muhacirlerin yanında olmalarının apayrı bir anlamı var. Biz, dinimizin bize emri olan İslam kardeşliğimizi geliştirmek, yetime, öksüze, zorda olana kol kanat germek, sıkıntılarını gidermekle mükellefiz. Bu mübarek ramazan ayı münasebetiyle yetim çocuklarımızın ve ailelerinin sıkıntılarının giderilmesi anlamında yapılan katkıdan dolayı tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Abdullah Erin, Şanlıurfa, Katar, Güncel
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