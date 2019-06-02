Son Dakika Haberleri: Vali Erin, yetim çocukları makamında ağırladı
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Vali Erin, yetim çocukları makamında ağırladı

1 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in kurduğu yakın ilişkiler sonucu Şanılurfa'da başta Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik olmak üzere hayır hizmetlerinde bulunan Katar ve Kuveytli hayır kuruluşlarının desteğiyle, yetim çocuklar sevindirildi.

Vali Erin, yetim çocukları makamında ağırladı, System.String[]
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in kurduğu yakın ilişkiler sonucu Şanılurfa'da başta Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik olmak üzere hayır hizmetlerinde bulunan Katar ve Kuveytli hayır kuruluşlarının desteğiyle, yetim çocuklar sevindirildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklar bir alışveriş merkezindeki mağazadan bayramlık giysilerini aldıktan sonra, Vali Erin'i makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Katar ve Kuveyt'ten gelerek Şanlıurfa'daki yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerine yönelik yardımlarda bulunan hayır kuruluşları temsilcileri, Vali Erin'in gösterdiği yakın ilgi ve verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını ifade ederek, ülkelerindeki hayır sahiplerinin katkılarının doğru yere ulaştırılmasında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in himayesine büyük önem verdiklerini kaydettiler.

Çocukları valilik makamında ağırlayan ve onlarla sohbet eden Vali Erin, Katar ve Kuveyt'ten Türkiye'ye gelerek tüm mesailerini başta Suriyeli yetim çocuklar olmak üzere burada yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen Türk çocuklarına da ayıran hayır kuruluşlarına teşekkür etti.

İslam aleminin çok zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu zorlu süreçte mazlumlara kucak açan Türkiye Cumhuriyetinin muhacir kardeşlerinin her ihtiyacını karşılamaya muktedir olduğunu dile getiren Vali Erin, "Ancak böylesi bir dönemde başta Katarlı ve Kuveytli Müslüman kardeşlerimizin, burada yaşayan Suriyeli muhacirlerin yanında olmalarının apayrı bir anlamı var. Biz, dinimizin bize emri olan İslam kardeşliğimizi geliştirmek, yetime, öksüze, zorda olana kol kanat germek, sıkıntılarını gidermekle mükellefiz. Bu mübarek Ramazan ayı münasebetiyle yetim çocuklarımızın ve ailelerinin sıkıntılarının giderilmesi anlamında yapılan katkıdan dolayı tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bayramlık giysilerini alan yetim çocukların ailelerine yapılan erzak yardımları da araçlarla evlerine ulaştırıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:22 Kaynak: İHA
Katar, Şanlıurfa, Güncel
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