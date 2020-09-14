Vali Erkaya Yırık, Baskil Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Elazığ Valisi Vali Erkaya Yırık, Baskil Belediyesini ziyaret etti, ilçedeki vatandaşlarla görüştü.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, Baskil'in sorunlarını yerinde incelemek üzere ilçeyi ziyaret eden Vali Erkaya Yırık ve kurum müdürleri ile belediyede görüştüklerini, sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Vali Yırık'a ziyaretinde Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve İl Genel Meclis üyeleri de eşlik etti.