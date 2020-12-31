Vali Erkaya Yırık: "Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir" - Son Dakika

Vali Erkaya Yırık: "Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir"

31.12.2020 13:19
Vali Erkaya Yırık:

Amaçlarının daha iyi, güzel hizmetler sunarak daha huzurlu, güvenli ve her yönüyle mamur bir Elazığ'ı yeniden inşa edebilmek olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın bölgesinde sağlık hizmetlerinden eğitime, turizmden ticarete, kültürden sanata kadar birçok yönüyle yıldızı parlayan bir...

Amaçlarının daha iyi, güzel hizmetler sunarak daha huzurlu, güvenli ve her yönüyle mamur bir Elazığ'ı yeniden inşa edebilmek olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın bölgesinde sağlık hizmetlerinden eğitime, turizmden ticarete, kültürden sanata kadar birçok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir olduğunu söyledi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık yaptığı açıklamada: " 2020 yılını gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde virüs salgını başta olmak üzere beraberinde gelen bir takım olumsuzlukların gölgesinde zorlu bir şekilde geçirdik. Bununla birlikte Elazığ'ımızda 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketi, İlimiz sosyal yaşamında ağır izler bıraktığı gibi birçok zorluğu ve sorumluluğu da beraberinde getirdi. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek depremden sonraki süreçte hep halkımızın yanında olduk, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte koordineli şekilde sahada yer alarak vatandaşlarımızın her türlü sorunlarıyla hemhal olduk. Barınma, ısınma, iaşe gibi ihtiyaçların karşılanmasında tüm kurumlarımızı teyakkuza geçirip vatandaşlarımızın mağdur olmamasına itina gösterdik. Depremin birinci yılını doldurduğumuz şu günlerde, ilimiz merkez mahalle, belde ve köylerinde dokuz ayrı rezerv alanında TOKİ tarafından başlatılan ve yapımı devam eden afet konutlarından tamamlananlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yine merkezde 4 mahallemizden kentsel dönüşüm kapsamında Karşıyaka Mahallemizde tamamen, Sürsürü mahallemizde ise kısmen yapımı tamamlanan afet konutları vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bunun yanı sıra Sivrice, Maden, Kovancılar, Palu ve Baskil ilçelerimizde hem kentsel dönüşüm kapsamında hem de rezerv alanları dahilinde afet konutları inşaatına başlanmış ve tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir. Deprem sürecinde yakın ilgi ve şefkatlerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Amacımız, ilimiz adına daha iyi, daha güzel hizmetler sunmak, daha huzurlu, daha güvenli ve her yönüyle mamur bir Elazığ'ı yeniden inşa edebilmektir. Hedefimize ulaşmak için inancımızı ve umudumuzu yitirmeden şevk, azim ve gayretle daha çok çalışmalı ve tüm engelleri hep birlikte aşarak güzel Elazığımızı gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, daha nezih ve temiz bir halde bırakmalıyız"şeklinde konuştu.

"Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir"

Elazığ'ın bölgesinde sağlık hizmetlerinden eğitime, turizmden ticarete, kültürden sanata kadar birçok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Yırık," Güzel ilimizin bulunduğu bölgede her bakımdan söz sahibi olması, yerli ve yabancı yatırım ve teşvikler için bir cazibe merkezi haline gelmesi, kalkınmada öncelikli iller arasında hak ettiği yeri alması için mevcut imkanlar dahilinde yapılması gereken ne varsa hizmet etmeye amadeyiz. Önümüzdeki yıl amaçlanan noktaya ulaşabilmek için azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda kamu kurumlarımız arasındaki koordinasyonla oluşturacağımız ortak sinerji sayesinde ilimizin acil çözüm bekleyen öncelikli sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda arzu ettiğimiz sonuca ulaşmak temennimizdir.Her yeni yıl, yeni hedeflere, müreffeh yarınlara, umutla bakmamız ve bizlere taze başlangıçlar yapmamız için yeni bir fırsattır. Bizler hep birlikte el ele vererek kaldığımız yerden yarınımızı inşa etmeye canla başla çalışacak, geleceğimizi kendi emeğimizle şekillendirmeye gayret edeceğiz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Vali Erkaya Yırık: Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir

Deprem, Elazığ, Ocak, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Erkaya Yırık: 'Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir' - Son Dakika


Son Dakika

Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi         
12:43
Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi         
11:56
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
11:39
Konya'da otobüs şoförünü döven saldırganın ifadesi pes dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım Konya'da otobüs şoförünü döven saldırganın ifadesi pes dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım         
11:36
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız         
11:18
Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi         
11:02
Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum         
10:36
Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular         
10:24
Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı         
10:20
Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi         
09:44
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 13:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Erkaya Yırık: "Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei