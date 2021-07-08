Vali Erkaya Yırık, kazaların sık meydana geldiği bölgelerde inceleme yaptı - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentte kazaların sık yaşandığı bölgelerde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak Kuzey Çevre yolunda inceleme yapan Yırık, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla artacak trafik yoğunluğu nedeniyle kazaların meydana gelmemesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili genelge geldiğini ifade eden Yırık, "Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında yolcuların gidiş ve dönüşleri esnasında trafik kazalarının artmaması, vatandaşların daha güvenli bir şekilde trafikte ilerlemesini sağlamak amacıyla gerek idari tedbirler gerekse sürücülere uyması gereken kurallar konusunda uyarılar yapılıyor." dedi.

Bugün ilgili kurumlarla kazaların yoğun meydana geldiği bölgeleri incelediklerini anlatan Yırık, kaza yaşanmaması için tüm çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Yırık, "Özellikle bu yıl ölümlü kazaların meydana geldiği alanlarda inceleme yapıyoruz. Sürücülerden mutlak suretle kendi önlemlerini istirham ediyorum. Elbettei yollardaki noksanlık ve farklılık kazaya sebep olabiliyor ama öncelikle sürücülerimizin mutlaka trafik tedbirlerine uyması, bireysel önlemlerini alması hayati önem arz ediyor." diye konuştu.