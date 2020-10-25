Vali Erkaya Yırık, elma hasadına katıldı - Son Dakika

Vali Erkaya Yırık, elma hasadına katıldı

25.10.2020 11:15
Vali Erkaya Yırık, elma hasadına katıldı, System.String[]

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bölgenin en büyük modern elma bahçesini ziyaret ederek işçilerle birlikte hasat yaptı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bölgenin en büyük modern elma bahçesini ziyaret ederek işçilerle birlikte hasat yaptı.

Murat ve Mahmut Yıldız kardeşler, 10 yıl önce Elazığ Modern Tarım (EMT) şirketini kurdu. Bu sayade merkeze bağlı Bulutlu köyünde içinde soğuk hava depoları olan 250 dekar alan üzerinde 92 bin fidan dikerek üretimine devam eden ve yılda bin ton ürün elde Yıldız ailesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en büyük 'bodur elma' bahçesine sahip oldu.Çeşitli meyvelerin de bulunduğu bahçede elma hasadının başlaması da 40 kişiye istihdam sağladı.

Vali Erkaya Yırık'ta modern elma bahçesine giderek Murat ve Mahmut Yıldız kardeşlerden hem bilgi aldı, hemde hasatta çalışan işçilerle birlikte elma topladı.Hasatta çalışanlarla sohbet eden Vali Yırık, onlardan işin inceliklerini de öğrendi.

Öteyandan hasat edilen elmaların Elazığ'ın dışında Van, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl ve Muş başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderildiği aktarıldı. - ELAZIĞ

Vali Erkaya Yırık, elma hasadına katıldı
Vali Erkaya Yırık, elma hasadına katıldı
Vali Erkaya Yırık, elma hasadına katıldı
Vali Erkaya Yırık, elma hasadına katıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Mahmut Yıldız, Elazığ, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Erkaya Yırık, elma hasadına katıldı - Son Dakika

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