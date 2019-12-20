Vali Erol Altınova'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Erol Altınova'yı ziyaret etti

6 saat önce

Yalova Valisi Muammer Erol, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Altınova İlçesini geldi.

Vali Erol Altınova'yı ziyaret etti, System.String[]

Yalova Valisi Muammer Erol, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Altınova İlçesini geldi.


Yalova Valisi Muammer Erol İlk olarak Altınova Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Erol ve beraberindekiler ilçe protokolü tarafından karşılandı. Muhtarlarla bir araya gelen Yalova Valisi Muammer Erol, yapılan hizmetler ve talepler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Zaman zaman ilçelere ziyaretlerde bulunarak çalışmaları ve sıkıntıları yerinde tespit ettiklerini ifade eden Vali Erol, "Bu ziyaretlerimiz hem bizim, hem de il genelindeki yörelerimiz için çok faydalı oluyor. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek, sorunları ve talepleri birinci ağızdan dinleyip gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün de Altınovalı'ları dinleyeceğiz" dedi.


Toplantıda ilk söz alan Subaşı Merkez Mahalle Muhtarı Jale Uzun, beldede kültürel ve sportif faaliyetlerin arttırılmasını isteyerek, "Yeni kültürel ve sportif tesislere ihtiyacımız var. Mevcut tesislerin de bakım ve onarımı gerekiyor. Ancak beldemizin en önemli meselesi lisenin olmaması. Beldemizdeki öğrenciler taşımalı olarak Altınova merkeze gidiyor. Bu da çok büyük sorunlara neden oluyor. Beldemizin acil bir liseye ihtiyacı var" dedi.


Hersek Mahalle muhtarı Vedat Gencebay da Altınova'da sadece Ziraat Bankasının şubesinin bulunduğunu söyleyerek, "Tersane bölgesinde binlerce insan çalışıyor. Bu bölgede ciddi para hareketliliği var. Biz tersane bölgesine bir banka şubesi açılmasını istiyoruz. Buna ihtiyaç var" diye konuştu.


Banka şubesi talebine sıcak bakan Vali Erol, "Bu konuyla ilgili kaymakamımız bir rapor hazırlasın. Üzerinde çalışalım. Bu konuyu destekliyoruz. Gerekirse PTT ile de görüşelim" dedi.


Fevziye Köyü Muhtarı Ahmet Necmi Yüksel de köyleriyle birlikte 5 köyün daha hayvancılık ve yemcilikle geçimini sağladığını belirterek, bu konuda makine desteği talebinde bulundu.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, bu meselenin 2020 programına alındığını ifade etti. Yapılan görüşmede talepler ilgili müdürlüklerce not alınarak, gerekli çalışmaların yapılacağı açıklandı.


Vali Erol ve beraberindekiler Altınova Belediyesi'nin ardından Kaytazdere'de bulunan Şehit Erol Şafak'ın ailesini ziyaret etti. Buradan Ayazma köyünde emekli özel harekatçı Adem Bilek'in cenazesine katılan Vali Erol ve beraberindekiler daha sonra Ahmediye köyünde halka buluştu. Vatandaşlarla birlikte yemek yiyen Vali Erol ve protokol mensupları, köyde bulunan süt soğutma makinesini inceleyip bilgi aldılar. Yalova Valisi Muammer Erol, Ahmediye Köyündeki ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.


Yalova Valisi Muammer Erol'un Altınova temaslarında kendisine Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Bakçepınar, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve meclis üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, daire amirleri ve muhtarlar eşlik etti. - YALOVA

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
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