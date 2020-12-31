Vali Erol Ayyıldız'dan emniyet ziyareti - Son Dakika

Vali Erol Ayyıldız'dan emniyet ziyareti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yeni yıla görev başında giren emniyet personellerini, Vali Erol Ayyıldız ziyaret etti.

Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü binasına yapmış olduğu ziyarette kentin sükünetinin kontrolü yapılan mobese birimine geldi. Çalışan personelin yeni yılını kutlayan Vali Ayyıldız, Eskişehir'in her noktasının takip edildiği mobese merkezinde şehir hakkında genel bilgiler aldı.

Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile birlikte emniyet personeline ziyaret gerçekleştiren Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir'de yaşayanların pandemi tedbirlerine büyük ölçüde uyum sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.