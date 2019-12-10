Vali Erol'dan

Yalova Valisi Muammer Erol, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol mesajında, insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'da kabul edildiğini hatırlattı.

İnsan hakları bilincinin tüm dünyada gelişmesi amacıyla her yıl 10 Aralık tarihinin Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını anımsatan Erol, 6 Nisan 1949'da Türkiye tarafından onaylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, tüm insanların dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin bütün insanların, sırf insan olmalarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını garanti altına aldığını aktardı.

Erol, insan haklarının cinsiyet, etnik köken, dini inanç gibi özelliklere bakılmaksızın herkesin sahip olduğu hakların bütününü ifade ettiğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsan hakları ve temel özgürlükler alanında diğer demokrasilerle aynı değer ve amaçları paylaşan Türkiye, insan hakları standartlarının en yüksek düzeye getirilmesi amacıyla son yıllarda birçok önemli adım atmıştır. İlimiz genelinde insanımızın hak ettiği değere ulaşabilmesi, tüm hak ve hürriyetlerden tam manasıyla istifade edebilmesini amaç edinen sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmalar da bizler için önem arz etmektedir. Ayrıca toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere valiliğimizde bünyesinde yer alan İl İnsan Hakları Kurulu faaliyetlerine devam etmektedir. İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 71'inci yıl dönümü dolayısıyla Yalovalı vatandaşlarımızın ve tüm dünyanın İnsan Hakları Günü'nü tebrik ederim."