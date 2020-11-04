Vali Erol ve Belediye Başkan Vekili Tutuk, Girne Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol ile Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Girne Caddesi'nda devam eden çalışmaları inceledi.

İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Erol'a bilgi veren Tutuk, asfalt serme işleminin kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Tutuk, "Kentimizin birçok noktasında asfalt serim işlerimizi gerçekleştirdik, birçok noktada da devam ediyor. Bu lokasyonlar içinde Girne Caddesi de yer almaktadır. Bu caddemizin eski halinden şu anda eser yok. İlk olarak enerji nakil hatlarını yer altına ortak çalışmalarımız sonuncunda aldık. Şimdi de kısa sürede asfalt dökümünü yaptık." diye konuştu.