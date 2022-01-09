Vali Ersin Yazıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığını ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medyanın hayati bir önem taşıdığını belirtti.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medyanın etkinliğinin sürekli arttığı günümüzde, gazetecilerin üzerine düşen sorumluluğun her zamankinden daha fazla olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokrasisini korumada da büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkanlar içerisinde, zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, bu yönüyle milletimizin duygularına tercüman olan basın mensuplarımız, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi görmektedir."

Yazıcı, toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Öte yandan Vali Yazıcı, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla da mesaj yayımladı.