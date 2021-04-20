Vali Ersin Yazıcı: "Antalya'nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı" - Son Dakika

Vali Ersin Yazıcı: "Antalya'nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı"

20.04.2021 17:30
Vali Ersin Yazıcı:

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Antalya şubesini ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Antalya şubesini ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, çalışmaları ve sorunları yakından takip etmek amacıyla başlattığı kurum ve oda ziyaretleri kapsamında Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Şube Başkanı Dr. Ebru Manavoğlu ve oda üyeleriyle çalışmalar ve sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulundu.

"Şehrin dinamikleriyle etkileşim içinde olmalıyız"

Şehirdeki sorunları daha iyi görebilmek ve çözebilmek adına oda yöneticileriyle bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Vali Yazıcı, "Turizmin ve tarımın başkenti Antalya'mızı, şehrin dinamikleriyle etkileşim kurarak yöneteceğiz. Şehrin röntgenini en iyi çeken kuruluşlar odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu sebeple şehrin dinamikleri olan bu kuruluşların düşünceleri önemli" dedi.

"Şehir planlaması turizm potansiyeli açısından da önemli"

Şehir Plancıları Odası ziyaretinde, Antalya'nın kentleşmede geri kalmaması ve kent estetiğinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasının, şehirde yaşayan vatandaşlar kadar turizm açısından da önemli olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Şehrin turizm potansiyeli açısından şehir ve bölge planlaması büyük önem arz etmekte. Turizm kültürü zamanla değişiyor. Sırf şehrin mimari yapısını ve şehir planlamasını görmek için bile çok sayıda ülkelerden turist gelmekte. Bunu biz de başarabiliriz. Antalya'mızın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşıyacak estetiğe ve kullanıma sahip olmalı" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Oda Başkanı ve üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Yazıcı, tüm oda çalışanlarına başarılar diledi. - ANTALYA

Vali Ersin Yazıcı: Antalya'nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı
Vali Ersin Yazıcı: Antalya'nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı
Vali Ersin Yazıcı: Antalya'nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı
Vali Ersin Yazıcı: Antalya'nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı
Vali Ersin Yazıcı: Antalya'nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Ersin Yazıcı: 'Antalya'nın şehir planlaması sanat eseri özelliği taşımalı' - Son Dakika


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