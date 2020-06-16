Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda ediyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Antalya Valiliğine atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı için veda yemeği düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince bahçeli bir restoranda verilen yemekte konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilk geldiğinde kendisinin karşıladığı ve 4 yıl boyunca mesai yaptıkları Vali Yazıcı'nın Balıkesir'den ayrılması nedeniyle içinin buruk olduğunu söyledi.

Yemekte bir veda konuşması yapan ve zaman zaman duygulanan Vali Yazıcı, Balıkesir'de çok şey öğrendiğini, kendisini Balıkesirli olarak kabul ettiğini belirtti.

Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinden de bahsettiği konuşmasında, o gece arkasında Balıkesirlilerden aldığı güçle darbecilere karşı dik durduğunu ifade etti.

4 yıl boyunca çalıştığı mesai arkadaşlarına başarılar dileyen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ben Balıkesirliyim bundan sonra. Niçin Balıkesirliyim? Bu şehirde Ayvalık'tan Dursunbey'e, Savaştepe'den Marmara Adası'na kadar 21 bin çocukla bizzat görüştüm. Bu çocukların yüzde 75'iyle bire bir sohbet ettim. 13 bin öğretmenle sohbet ettim. Ben tüm ilçelerimdeki tüm esnafları ziyaret ettim, onlarla hasbıhal ettim. O yüzden Balıkesirliyim. Balıkesir'in dokunmadığım alanı kalmadı. Gayet mutluyum, memnunum. Tüm samimiyetimle söylüyorum bu şehre kendimi Balıkesirli olarak kabul ettirerek gittiğime inanmak istiyorum. İnşallah sizler beni Balıkesirli olarak kabul edersiniz."

Yazıcı, son olarak Balıkesir'de son yıllarda yakalanan birlik beraberliğin bozulmaması temennisinde bulundu.

Hediyelerin takdim edilmesiyle sona eren veda yemeğinin ardından Vali Ersin Yazıcı, katılanlarla tek tek vedalaştı.

Veda yemeğine, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.