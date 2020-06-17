Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda etti - Son Dakika

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda etti

Antalya Valiliğine atanan Vali Ersin Yazıcı, bir veda mesajı yayımladı.

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda etti, System.String[]

Antalya Valiliğine atanan Vali Ersin Yazıcı, bir veda mesajı yayımladı. Vali Yazıcı mesajında " Balıkesir'de hoş bir seda bırakmış olma temennisiyle; tüm vatandaşlarımıza varsa hakkımı helal ediyor, onlardan da bana olan haklarını helal etmelerini istirham ediyorum" dedi.


2016 yılının Haziran ayında Balıkesir'e geldiğini ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "14 Haziran 2016 günü büyük bir heyecan ve mutlulukla başladığım Balıkesir Valiliği görevimden, 9 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Antalya Valiliğine atanmam sebebiyle ayrılıyorum. Bütün içtenliğim ve samimiyetimle belirtmeliyim ki, 4 yıldır görev yaptığım Balıkesir ili, gerek eşsiz doğası, tabiat güzellikleri, tarihi ve kültürel yapısı, sanata, kültüre, eğitime, spora değer veren, çağdaş, modern, çalışkan, hoşgörülü, sevecen, sıcakkanlı, samimi insanlarıyla hafızamdan hiçbir zaman silinmeyecektir. Balıkesir'de görev yapmanın mutluluğunu, sevincini ve gururunu ailemle birlikte her zaman şerefle taşıyacağım. Günümün 24 saatini hemşehrilerimizle beraber geçirdik. Onların dertleriyle hemhal olarak bu şehrin vizyonunu geliştirmeye gayret ettim. Balıkesir'i ve Balıkesirlileri hiçbir zaman unutmayacağım. Şehrimizin gelişmesi ve insanımızın refahı için çalıştık. Birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ne kadar başarılı olduğumuzu halkımızın takdirine bırakıyorum. Balıkesir Valisi olarak büyük bir onurla görev yaptığım süre içerisinde hakkıyla hizmet verme gayreti içerisinde olabilmenin mutluluğu ile buradan ayrılacağım" dedi.


Eğitim olmazsa olmaz önceliğimiz


Geldiği günden beri Balıkesir'de her kurum ve kuruluşa pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Eğitim olmazsa olmaz önceliğimiz arasında yer aldı. Balıkesir'de eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla devlet-vatandaş işbirliğiyle gerçekleştirilen projeler ile hizmet etmeyi ilke edindik. Çocuklarımızın sağlıklı ve eğitimli bir şekilde yetişmelerinde emeği geçen başta okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve zengin kültürü olan tüm Balıkesirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.


Tüm Balıkesirlilerle iyi bir iletişim içinde olmaya hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Bu süreçte şehit aileleri, gazilerimiz ve yakınları ile öksüz ve yetimlere sürekli ilgi gösterilmiş ve destek sağlanmaya çalışılmıştır" dedi.


Sosyal sorumluluk projelerini başarıyla yürüten eşi Hanife Yazıcı'ya da teşekkür eden Vali Yazıcı, "Kimsesizlerin kimsesi olma noktasında bana büyük destek olan eşime çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kapım her zaman açık olacaktır


Balıkesir'de bulunduğu süre içerisinde önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir hizmetkarlığım süresince benimle yakın çalıştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Balıkesir'de bulunduğum 4 yıl süresince bu kente değer katan, hizmet etmeyi görev bilen, çalışmalarımda bana ve kamuya yardımcı olan tüm mesai arkadaşlarıma, milletvekillerimize, vali yardımcıları ve kaymakamlarımıza, yargı mensuplarımıza, üniversitemizin kıymetli mensuplarına, belediye başkanlarımıza, askeri erkana, il müdürlerimize, belediye meclisi üyelerine, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, muhtarlarımıza, siyasi partilerimizin temsilcilerine, özel sektör temsilcilerine, yerel-ulusal yazılı ve görsel basın kuruluşlarında görev ifa eden basın mensuplarına, geleceğimiz gençlerimize, baş tacımız gazilerimize ve şehit yakınlarımıza ve tüm Balıkesirli hemşehrilerimize teşekkür ederim. Balıkesir'de olduğu gibi Antalya Valiliğim sırasında da kapım herkese ve bir Balıkesirli olarak gelecek tüm Balıkesirlilere daima açık olacaktır" dedi.


Halka hizmet etmenin devlet teşkilatının, görevlilerin, temsil edenlerin ana görevi olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Bundan sonraki görevlerimizde insanlıkla ilgili ne yapılması gerekiyorsa bize ihtiyaç duyulduğunda sonuna kadar hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada sadece görev icra etmedim, çok önemli dostluklar kurdum. Nerede Balıkesir ismi geçerse bu şehrin tanıtımı ve gelişmesi için enerjimi harcayacağımın sözünü veriyorum. Bu onurlu, şerefli görevi 4 yıl yapma fırsatını bana veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız olmak üzere, Bakanlarımıza ve tüm Devlet büyüklerimize, tüm Balıkesirli hemşehrilerime arz-ı veda ederim. Balıkesir'de hoş bir seda bırakmış olma temennisiyle; tüm vatandaşlarımıza varsa hakkımı helal ediyor, onlardan da bana olan haklarını helal etmelerini istirham ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir'e veda etti - Son Dakika

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