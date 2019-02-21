Son Dakika Haberleri: Vali Ersin Yazıcı'dan İş Adamlarına Ziyaret

Vali Ersin Yazıcı'dan İş Adamlarına Ziyaret

1 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Genç İş Adamları Derneği (BAGİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Ersin Yazıcı'dan İş Adamlarına Ziyaret, System.String[]
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Genç İş Adamları Derneği (BAGİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette BAGİAD Başkanı Emrah Bilcanlı, derneğin çalışmaları ve yatırım planları hakkında Yazıcı'ya bilgi verdi.

Vali Yazıcı, genç iş adamlarının bu denli farklı alanlarda iş yapmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Balıkesir Valiliği olarak iş adamlarına kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Yazıcı, "Balıkesir her geçen gün gücüne güç katan, üretken bir şehir. Hepimizin amacı koordineli bir biçimde çalışarak Balıkesir'de yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesini daha da artırmak, vatandaşlarımıza istihdam sağlamak, Balıkesir'in ekonomisini daha da ileriye taşımaktır. Bu amaçla yaptığınız çalışmalarınızda ve yürüttüğünüz projelerinizde sizleri destekliyor ve başarılar diliyorum." dedi.

Bilcanlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BAGİAD olarak en büyük önceliklerinin Balıkesir halkı ve şehri olduğunu vurguladı.

Bundan sonra da Balıkesir için sanayi ve eğitim faaliyetlerini sürdüreceklerini anlatan Bilcanlı, Balıkesir'in daha da başarılı olması için her türlü hizmete ve desteğe hazır olduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:13 Kaynak: AA

Genç, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Ekonomi
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