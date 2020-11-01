Vali Ersin Yazıcı'dan Kepez Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti.
Yazıcı, ziyarette Belediyenin ilçede yürüttüğü projeler hakkında bilgi alarak, kente kazandırdıkları hizmetlerden dolayı Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tütüncü, Vali Yazıcı'nın, kendisine iade-i ziyarette bulunduğunu, bu sayede kentteki projeler hakkında istişare yapma fırsatı bulduğunu aktardı.
- Kaynak: AA
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