Son Dakika Haberleri: Vali Ersin Yazıcı Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ziyaret etti
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Vali Ersin Yazıcı Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ziyaret etti

1 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ziyaret etti, System.String[]

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ersin Yazıcı'ya nazik ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür etti. - BALIKESİR

Mehmet Aktaş, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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