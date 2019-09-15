Vali Ersin Yazıcı Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ı ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Vali Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ersin Yazıcı'ya nazik ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür etti. - BALIKESİR