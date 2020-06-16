Vali Ersin Yazıcı için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Vali Ersin Yazıcı için veda yemeği düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği'ne atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın onuruna veda yemeği verdi.

Vali Ersin Yazıcı için veda yemeği düzenlendi, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği'ne atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın onuruna veda yemeği verdi. Balıkesir'deki bürokrat, siyasi, sivil toplum kuruluşları, dernek, oda ve protokol üyelerinin katıldığı yemekte Vali Ersin Yazıcı'ya yeni görev yeri olan Antalya'da başarılarının devamı temenni edildi.


Vali Ersin Yazıcı için tüm Balıkesirliler adına veda yemeği düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Ersin Yazıcı'nın Balıkesir'e çok şeyler kattığını söyledi. Kendisi için düzenlenen veda yemeğinde oldukça duygulanan Vali Ersin Yazıcı da Balıkesir'de oluşan birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulunarak, Balıkesir'de öğrendiklerinin üstüne koyarak Antalya'da hizmete devam edeceğini ifade etti. Vali Ersin Yazıcı ayrıca tüm Balıkesirlilerin kendisine haklarını helal etmesini isteyerek, Antalya'ya gelip de kendisine haber vermeyenlere gönül koyacağını belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:


"Valimizi Antalya'da rahat bırakmayacağız"


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, "İçimiz buruk; çünkü dört yıl mesai yaptığımız, ilk geldiğinde kendisini karşıladığım, dört yıl boyunca da siyaseten hemen her gün görüştüğüm, fikrine danıştığım Valim, ama aynı zamanda ağabeyim, büyüğüm, akıl hocamı uğurlamak zorundayız. Sevinçliyiz, çünkü gittiği yer devletimizin bunu takdir ettiği, ödüllendirdiği Antalya gibi Türkiye'nin beş büyük ilinden birisi. Demek ki Balıkesir onu çok sevmiş, referansları çok güzel, yaptığı işleri devletimiz doğru bulmuş ve kendisini Balıkesir'den daha büyük bir şehire atamasını yapmış. Sayın Valim Balıkesir'in her rengi burada. Siz özel bir valisiniz çünkü her bir arkadaşa mutlaka birden çok defa dokundunuz, her yeri dolaştınız. Balıkesir'i sizin kadar iyi bilen bir valimiz daha olmadı. İnşallah olur. Ama valilik tayin sırasına göre baktığımızda Balıkesir'de sizin kadar uzun valilik yapan sadece biri var. Allah sizden razı olsun, yolunuz açık olsun. Balıkesir olarak sizi biz çok sevdik Antalya'da da rahat bırakmayacağız" diye konuştu.


Vali Ersin Yazıcı: "Seyit Onbaşı'nın torunları 15 Temmuz'da dik durdu"


Kalabalık bir topluluğun hazır bulunduğu veda yemeğinde Balıkesir'e son kez mesaj veren Vali Yazıcı, Balıkesir'de çok şey öğrendiğini, kendisini Balıkesirli olarak kabul ettiğini söyledi. Vali Yazıcı, "Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği veda yemeğine katıldığınız için teşekkür ederim. Zor bir dört yıl, dile kolay, güzel geçen bir dört yıl. Sonunda kendimizi Balıkesirli hissettiren bir dört yıl. 14 Haziran 2016'da burada göreve başladım. Hatırlamak istemediğimiz 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. 15 Temmuz'da Balıkesir halkının kendine yakışır şekilde, Koca Seyit'in torunlarının memleketin demokrasiye, cumhuriyete nasıl sahip çıktığınızı bizzat şahit oldum. Oradan aldığım güçle de dimdik o hainlerin karşısında bu şehri temsilen durmaya gayret ettim. Devamında şehrimiz için ilk geldiğimde kesinlikle çok önemsediğim, bir köylü çocuğu olarak belki içimde yara olarak duran, ısrarla çok sık ifade ettiğim, atanmış değil adanmış gibi çalışmak. Çünkü su toplum, bu ülkenin güzel insanları her şeyin en güzeline layık. Beraber çalıştığımız idareci arkadaşlarıma çok sık ifade ettim, biz maiyetimizdekilerin amiriyiz, asla halkın, milletin amiri değiliz, millete amirlik yapmayın. Bu düsturla yola çıktık" dedi.


"Ben de artık bir Balıkesirliyim"


Görev süresi boyunca Balıkesir'in her köşesine dokunduğunu da kaydeden Vali Ersin Yazıcı, "Güzel bir yolculuk oldu benim açımdan, mutluyum, memnunum, kendimi de Balıkesirli olarak görüyorum. Ben Balıkesirliyim bundan sonra. Niçin Balıkesirliyim; bu şehirde Ayvalık'tan Dursunbey'e, Savaştepe'den Marmara Adası'na kadar 21 bin çocukla bizzat görüştüm. Bu çocukların yüzde 75'iyle bire bir sohbet ettim. 13 bin öğretmenle sohbet ettim. Ben tüm ilçelerimle; Savaştepe'den Marmara Adası'na, Ayvalık'tan Gönen'e kadar ilçelerimizin ana caddelerdeki tüm esnafları ziyaret ettim, onlarla hasbıhal ettim. O yüzden Balıkesirliyim. Balıkesir'in dokunmadığım alanı kalmadı. Odalar biliyor. Bu şehirdeki büyük işletmelerin tamamına yakınını bizzat ziyaret ettim. Bu şehrin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu biliyorum, bunun için, büyün çiftliklere; 200-250 baştan fazla hayvanı olan bütün çiftliklere gittim, onlarla görüştüm. O yüzden Balıkesirliyim. Artık söylemekte bir mahsuru yok, eşim bunu Allah rızası için yapıyor: benim eşim 3 binden fazla yoksul aileyi bizzat ziyaret etti. O yüzden Balıkesirliyim. Ben Balıkesirli'nin her çeşidiyle, fakiriyle zenginiyle eğitimlisiyle eğitimsiziyle hepsiyle beraber oldum. Bunu isteyerek yaptım, Balıkesirlilerle tanıştıkça daha çok isteyerek yaptım. Çünkü gördüm ki bu şehrin insanları, siz insan gibi davrandığınızda size gerçekten itibar ediyor. Biz bu şehrin insanlarıyla beraber olmaya geldik ve beraber olmaya da gayret ettim. Ben odalarla, esnaf teşkilatlarıyla birlikte olmaya çalıştım, yemeklerinizi yedim, hakkınızı helal edin. Ticaret Bakanımız varken en son ben size yemek söyleyeceğim demiştim, bu yemeği Yücel Başkan benim adıma ödüyor, ona göre borçlu da gitmeyeyim buradan. O yüzden Balıkesirliyim. Balıkesir'in bütün insanlarıyla temas edebilsem keşke ama her noktasına dokunmaya çalıştım. Gayet mutluyum, memnunum. Tüm samimiyetimle söylüyorum bu şehre kendimi Balıkesirli olarak kabul ettirerek gittiğime inanmak istiyorum. İnşallah sizler beni Balıkesirli olarak kabul edersiniz" ifadelerini kullandı.


"Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın"


Balıkesir'de oluşan birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulunan Vali Ersin Yazıcı sözlerini şu şekilde tamamladı:


"Her şey için teşekkür ediyorum. Beraber çalıştığım kaymakamlarım, belediye başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarım, bu şehre her noktasında minnet eden güzel insanlar ve bu şehrin insanları, her şeyin güzelini hak ediyor. Bunu hep birlikte yapmaya da devam ediyoruz. Bu şehirde birlik ve beraberlik var. Birkaç yıl önce tam istediğimiz bir düzeyde değildi. Ama son yıllarda oluşmuş bir güzellik var. Her türlü siyasi düşüncesiyle, toplumu temsil eden sivil veya resmi kurumlarıyla bir güzel birliktelik oluşmuş. Balıkesir halkı bunu hak ediyor. O yüzden bu birlik beraberliğinizi Allah bozmasın. Antalya'ya gidiyorum, buruk bir sevinçle gidiyorum, ödül olarak adlandırıldı. Türkiye'nin turizm başkentine gidiyorum. İnşallah burada öğrendiklerimle, sizden aldıklarımla, sizden gördüklerimle Antalya'da hizmetlerimize biraza daha üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Yurdumu seviyorum herkes gibi, bu ülkenin insanlarını seviyorum, sevgimi de vefamı da saygımı da bağlılığımı da elimden geldiğince çalışma gayretiyle göstermek istiyorum. İnşallah Antalya'da da bu şekilde bu samimi duygularla yoluma devam edeceğim. Burada öğrendiklerimi de artı değer olarak orada da istifade edeceğime inanıyorum. Buradaki herkese, burada bulunmayan tüm Balıkesirlilere, olduğuna inanmıyorum ama eğer hakkım varsa helal ediyorum, lütfen sizler Balıkesirliler adına ve kendi adınıza bana hakkınızı helal ediniz. Samimiyetli ifade etmem gereken bir şey daha vardı. Antalya'da bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz var. Buradaki herkese söylüyorum; hatta Balıkesirli tüm hemşehrilerime söylüyorum; gelir de beni haberdar etmezseniz, bana uğramazsanız gönül koyarım."


Tek tek vedalaştı


Vali Ersin Yazıcı için düzenlenen veda yemeğinde ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Belediye Başkanları adına Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kaymakamlar adına Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir ve Mustafa Canbey, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan Vali Ersin Yazıcı'yla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı. Hediyelerin takdim edilmesiyle sona eren veda yemeğinin ardından Vali Ersin Yazıcı katılanlarla tek tek vedalaştı. Vali Ersin Yazıcı için 20 Haziran Cumartesi günü Balıkesir Valiliğinde uğurlama töreni gerçekleştirileceği veda yemeğinde duyuruldu. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Ersin Yazıcı için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika

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