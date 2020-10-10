Vali Ersin Yazıcı, Kumluca'da STK temsilcileri ve oda başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Buluşmada AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz da yer aldı.

Yazıcı, şehirdeki sorunları çözebilmek adına oda yöneticileriyle sık sık bir araya geldiğini, şehre hizmet etmek için burada olduğunu bildirdi.

Mahalle bakkalının o mahalleliyi en iyi tanıyan kişi olduğunu belirten Yazıcı, "Esnafımızla iletişim halinde olmamak günümüz yöneticisi için dezavantaj. Şehrin dinamiklerinin ne dediğini önemsiyorum. İki buçuk milyonluk bir şehrin sesine, esnaf kuruluşları, odalar, sivil toplum kuruluşlarıyla kulak verdiğimi, onlara ulaşabildiğimi düşünüyorum. İnşallah turizmin başkenti Antalya'da ortak akıl üreterek, şehrin dinamikleriyle etkileşim kurarak şehri yönetmeye çalışacağız." diye konuştu.

Geleceğin eğitime verilen önemle şekilleneceğine dikkati çeken Yazıcı, eğitimin her zaman önceliği olduğunu vurguladı.

Turizm ve tarımın başkenti Antalya'nın aynı zamanda ticaretin de merkezi olduğunu anlatan Yazıcı, "Turizm, tarım ve ticaret. Bizim olmazsa olmazımız." dedi.

Şehrin turizm potansiyeli için mimarisinin de önemli olduğuna işaret eden Yazıcı, "Binalarımızın iç ve dış mimarisi sanat eseri özelliği taşıyacak estetiğe ve kullanıma sahip olmalı. İşte o zaman yeni mimari yapılarımızla da turizme katkı sağlarız." ifadesini kullandı.