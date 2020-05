Vali Ersin Yazıcı Türkçe'ye sahip çıkmaya davet etti - Son Dakika

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Türkçe'nin Anadolu'da ilk kez devlet dili olarak kabul edilmesinin 743'ncü yıldönümü dolayısıyla Valilik binasında stant hazırlattı. Vali Ersin Yazıcı 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in Anadolu'da ilk kez Türkçe'yi devlet dili olarak kabul ettiğini söyleyerek Türkçe'nin önemine değindi.



Türkçe'nin ilk kez resmi devlet dili olarak kabul edilişinin 743'ncü yılını kutlayan Vali Ersin Yazıcı Türkçe'ye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Türk Dili, ortak bir vatan, ortak bir tarih ve milletimizi millet yapan kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilecek en önemli unsurdur. Dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemizin 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in Fermanıyla Anadolu'da ilk kez devlet dili olarak kabul edilmesinin 743. yıldönümünü kutluyoruz. Milli değerlerimizin korunmasında, nesilden nesle aktarılmasında en etkili araçlardan biri olan Türkçemiz, hiç kuşkusuz en önemli kültürel mirasımızdır. Günümüzde Türkçe'nin eğitim ve öğretimini belirleyecek bütün kurumlar ve her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, dilimizin yabancı sözcüklerden arınması ve kullanılmaması hususunda büyük bir dikkat ve sorumluluk içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı kelimelerle istila halinde olan dilimizi korumak her bir vatandaşın asli görevi olmalıdır. Dilimize, örfümüze, geleneğimize, Türkçemize sahip çıkmak vatan davasına sahip çıkmaktır" diye konuştu.



Vali Ersin Yazıcı Balıkesir Valiliği'nde kurulan ve üzerinde Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Türkçem benim ses bayrağım" dizelerinin bulunduğu kürsüde Türkçe Sözlük'ü inceledi. - BALIKESİR