Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla buluştu
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Yalova Valisi Muammer Erol, Pazar günü sabah kahvaltısını Çavuşçiftliği Köyü muhtarı Önder Tok'un davetlisi olarak vatandaşlarla birlikte yaptı.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
Valisi Muammer Erol
, Pazar günü sabah kahvaltısını Çavuşçiftliği Köyü muhtarı Önder Tok'un davetlisi olarak vatandaşlarla birlikte yaptı.
Çavuşçiftliği Köyü muhtarı Önder Tok'un ev sahipliğinde Çavuşçiftliği Meşe Parkında düzenlenen kahvaltı programı oldukça keyifli geçti.
Kahvaltıya; Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova
Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit
, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral
, Çiftlikköy
Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar
, AK Parti
Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri Ali Çorbacı ve Resul Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.
Kahvaltı sonrası Çavuşçiftliği hakkında Muhtar Önder Tok'dan bilgi alan Vali Ersoy, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. - YALOVA
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