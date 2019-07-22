Son Dakika Haberleri: Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla buluştu
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Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla buluştu

50 dakika önce

Yalova Valisi Muammer Erol, Pazar günü sabah kahvaltısını Çavuşçiftliği Köyü muhtarı Önder Tok'un davetlisi olarak vatandaşlarla birlikte yaptı.

Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla buluştu, System.String[]
Yalova Valisi Muammer Erol, Pazar günü sabah kahvaltısını Çavuşçiftliği Köyü muhtarı Önder Tok'un davetlisi olarak vatandaşlarla birlikte yaptı.

Çavuşçiftliği Köyü muhtarı Önder Tok'un ev sahipliğinde Çavuşçiftliği Meşe Parkında düzenlenen kahvaltı programı oldukça keyifli geçti.

Kahvaltıya; Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri Ali Çorbacı ve Resul Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Kahvaltı sonrası Çavuşçiftliği hakkında Muhtar Önder Tok'dan bilgi alan Vali Ersoy, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. - YALOVA
Yalova, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
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