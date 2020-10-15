Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret - Son Dakika

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, 3 yıl önce eşinden ayrılan ve hayatın tüm zorluklarına göğüs gerip, doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya gelen oğlu Bulut Zariç'e (14), hem babalık hem annelik yapan Hamza Zariç'i (46) evinde ziyaret etti. Bilmez, engelli çocuğun tedavi olması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan Hamza Zariç, 3 yıl önce eşinden ayrıldı. Zariç, eşinden ayrılmasından sonra, yürüyemeyen ve konuşamayan bedensel ve zihinsel engelli çocuğu Bulut'un bakımını tek başına üstlenmek zorunda kaldı. Çalıştığı emlakçı dükkanından aldığı ücretle geçimini sağlayan baba Zariç, çocuğunun yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini belirterek, bu konuda hayırsever ve yetkililerden destek beklediklerini söyledi.