Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret - Son Dakika

Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret

15.10.2020 10:30
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret, System.String[]

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, 3 yıl önce eşinden ayrılan ve hayatın tüm zorluklarına göğüs gerip, doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya gelen oğlu Bulut Zariç'e (14), hem babalık hem annelik yapan Hamza Zariç'i (46) evinde ziyaret etti.

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, 3 yıl önce eşinden ayrılan ve hayatın tüm zorluklarına göğüs gerip, doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya gelen oğlu Bulut Zariç'e (14), hem babalık hem annelik yapan Hamza Zariç'i (46) evinde ziyaret etti. Bilmez, engelli çocuğun tedavi olması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan Hamza Zariç, 3 yıl önce eşinden ayrıldı. Zariç, eşinden ayrılmasından sonra, yürüyemeyen ve konuşamayan bedensel ve zihinsel engelli çocuğu Bulut'un bakımını tek başına üstlenmek zorunda kaldı. Çalıştığı emlakçı dükkanından aldığı ücretle geçimini sağlayan baba Zariç, çocuğunun yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini belirterek, bu konuda hayırsever ve yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİEngelli çocuğu için hayatın tüm zorluklarına göğüs geren baba Zariç'i Demirören Haber Ajansı'nın  haber yapması üzerine yetkililer harekete geçti. Haber üzerine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, beraberindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz, Psikolog Şirin Koçak ile Büyükşehir Beledisi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ile birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan fedakar baba Hamza Zariç'i evinde ziyaret etti. Doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Bulut'la yakından ilgilenen Meral Bilmez, tedavisi için ne yapılması gerekiyorsa yapılacağını belirtirken, babanın yükünün hafiflemesi için de Bulut'un haftanın 2 günü Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gönderilmesi için ilgili kurum amirleri ile görüşeceklerini söyledi.'TEDAVİSİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'Bilmez," Hem İl Valisi'nin eşi, hem de insani bir görev olarak bildiğim için böyle bir ziyaret gerçekleştirdim. Ben genelde sıkıntıları olan ailelerin, dertleri ile dertlenip, onları sormayı, onlarla ilgilenmeyi görev bilen bir insanım. Bunu Van'a gelmeden önce yaşadığım yerlerde de yaptım. Bireysel olarak da bu hassasiyetlere sahip bir insanım. Elimizden ne geliyorsa yapalım istiyorum. Devletin sıcak elini, devlete uzanamayan, uzak kalan vatandaşlara ulaştırayım istiyorum. Aradaki o tatlı, o sıcak köprüyü kuralım istiyorum. Tedavisi için elimizden geleni yapacağız. Zaten Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'müz gerekli destekleri veriyor. Birtakım ekonomik destekler de alınıyor. Ama tedavi süresince babanın ve evladının gidip gelirken yaşadığı sıkıntıları gidermek için de çaba harcayacağız" dedi.'BU ZİYARET BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'Baba Zariç ise Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Bu ziyaret beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok mutlu oldum. İlgi ve alakalarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. Rabbim eksikliklerini vermesin inşallah. Bulut'u çok seviyorum. O benim her şeyim" diye konuştu.


Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret
Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret

Emin Bilmez, Engelli, Baba, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vali eşinden, engelli oğlu için fedakarlık yapan babaya ziyaret - Son Dakika

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