Vali eşinden şehit ailesine moral - Son Dakika
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Vali eşinden şehit ailesine moral

6 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, Şehit Komiser Yardımcısı Kubilay Er'in Merzifon'da yaşayan ailesini ziyaret ederek moral verdi.

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Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, Şehit Komiser Yardımcısı Kubilay Er'in Merzifon'da yaşayan ailesini ziyaret ederek moral verdi.


Evlerinde ziyaret ettiği Şehit Komiser Yardımcısı Kubilay Er'in annesi Ayşe Er ve kardeşi Kübra Er ile görüşüp sohbet eden Funda Varol, bir süre önce ameliyat olan Kübra Er'in sağlık durumu hakkında da bilgi alarak şifa dileklerini iletti.


SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, Amasya Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Neslihan Ay ile şehitlerin ailelerinin de bulunduğu ziyarette, 6 Şubat 1991 doğumlu aziz şehit için dualar okundu.


Komiser Yardımcısı Kubilay Er, 22 Mart 2016 günü Mardin'in Mazıdağı ilçesi Diyarbakır kara yolu Sultan Şeyhmus köyü yakınlarında yola tuzaklanan bombanın polis zırhlı aracın geçici esnasında patlatılması sonucu şehit olmuştu. - AMASYA

Mustafa Fehmi Kubilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
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