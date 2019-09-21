Vali Fahri Meral Ağaç Kuyu köyünü ziyaret etti
1 saat önce
Karaman Valisi Fahri Meral ve AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan Ağaç Kuyu köyüne ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Karaman Valisi Fahri Meral ve AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan Ağaç Kuyu köyüne ziyaret etti.
Köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Meral ve Başkan Çağlayan, köyde yaygın olan pekmez yapımını yerinde inceleyerek kaynatılan pekmezi çevresindekilere ikram etti.
Köy sakinleri ziyaret nedeniyle Vali Meral'e duydukları memnuniyeti ifade ederek isteklerini iletti.
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