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Vali Fahri Meral Akçaşehir Beldesini ziyaret etti

40 dakika önce

Karaman Valisi Fahri Meral Karaman merkeze bağlı Akçaşehir beldesini ziyaret etti.

Vali Fahri Meral Akçaşehir Beldesini ziyaret etti, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral Karaman merkeze bağlı Akçaşehir beldesini ziyaret etti.


Akçaşehir Belediye Başkanı Hikmet Yirşen ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Vali Meral, belde girişinde bulunan soğuk hava deposunda incelemelerde bulunarak, yörenin geçim kaynağı olan elmanın üretimi ve depolanmasından pazarlanmasına kadar yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Beldede bir araya geldiği vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Meral, ziyaret ettiği esnaflara da hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulundu.


Akçaşehir Kasabasındaki Aile Sağlık Merkezini de ziyaret eden Meral, incelemelerde bulunduğu binanın mevcut durumu ve çalışma koşulları hakkında da bilgi aldı.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdullah Kaya, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Celalettin Büyükboyacı da katıldı.

Hikmet Yirşen, Akçaşehir, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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