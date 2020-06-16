Vali Fahri Meral'den Karamanlılara veda mesajı - Son Dakika

Karaman Valisi Fahri Meral "Valiliğim süresince Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmenin şerefini taşıyarak, adalet, tarafsızlık, sevgi ve hoşgörü içerisinde görev yapma bilinci ve gayretiyle siz kıymetli Karamanlılara hizmet ettim." dedi.

Meral, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanması üzerine Valilik sitesinden Karamanlılara veda etti.

Fahri Meral, mesajında, üç yıl süreyle Karaman'da valilik yapmasının, şahsı ve ailesi için büyük bir onur ve mutluluk vesilesi olduğunu belirtti.

Tüm Karamanlılardan helallik ve dua dileğinde bulunan Meral, "Valiliğim süresince Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmenin şerefini taşıyarak, adalet, tarafsızlık, sevgi ve hoşgörü içerisinde görev yapma bilinci ve gayretiyle siz kıymetli Karamanlılara hizmet ettim. Karaman'ın kalkınması, daha yaşanır bir şehir haline gelmesi ve kültürel değerlerine sahip çıkılması yönündeki tüm çalışmalarda, uygulanan yatırım projelerinde siz değerli Karamanlı hemşehrilerimden daima büyük destek gördüm." ifadesini kullandı.

Vali Meral, mesajında şunları kaydetti:

"İnsanların haysiyet ve onurunu dikkate alan ve mensuplarının bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyacağı birbirine kenetlenmiş devlet-millet bütünlüğünün, istiklalimiz, istikbalimiz, büyük ve güçlü Türkiye için ne kadar önemli olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütmeye özen gösterdik. Bundan sonra da aynı prensipler içerisinde inşallah her görevi yapmaya devam edeceğiz. Bu duygularla aziz milletimize hizmet etme fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ilk günden itibaren bizleri bağrına basan, sevgilerini esirgemeyen ve kendilerine hizmet etme mutluluğunu yaşatan herkese arzı veda ediyorum. Karaman'da görev yapmış olmanın onuruyla tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun."