Vali Fahri Meral, Karaman'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Fahri Meral, Karaman'a veda etti.



Vali Meral, Karaman Valiliği önünde düzenlenen programda, Karaman'da 3 yıl boyunca görev yaptığını söyledi.

Ailecek Karaman'dan memnun ayrıldıklarını dile getiren Meral, "Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışına inanıyoruz. Böyle de elimizden geldiği kadar gayret göstermeye çalıştık. Şahsınızda bütün basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Memlekete hizmete devam, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Meral, daha sonra kentten ayrıldı.