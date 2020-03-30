Karaman Valisi Fahri Meral, İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilmesinin ardından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu ziyaret etti.

Tüm Dünya'da hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Meral, bir süre yerinde takip ettiği çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, süreçte görev alan personele teşekkür etti.

65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri için kente gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun da bu doğrultuda çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü ifade eden Vali Meral, yaşanan sürecin toplumun her kesimi açısında zorlu olduğunu, bu süreçte vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayarak kurallara riayet etmelerini istedi.

Vali Fahri Meral, Vefa Sosyal Destek Grubu ziyareti sırasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren ve memleketine gidemeyen bir kız öğrenci ile önce telefonda görüştü, ardından mağduriyetinin giderilmesi için ilgili mercilerle talimat verdi.