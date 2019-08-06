Son Dakika Haberleri: Vali fındık bahçesine girdi, beline sepet bağlayarak fındık topladı
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Vali fındık bahçesine girdi, beline sepet bağlayarak fındık topladı

45 dakika önce

Vali fındık bahçesine girdi, beline sepet bağlayarak fındık topladı Giresun'da fındık hasat başlangıcı yapıldıGİRESUN - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar...

Vali fındık bahçesine girdi, beline sepet bağlayarak fındık topladı
Giresun'da fındık hasat başlangıcı yapıldı
GİRESUN - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar Orhaniye köyünde bir fındık bahçesinde sembolik fındık hasat başlangıcı yaptı. Beline sepet bağlayarak fındık toplayan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, fındık fiyatının 17 lira açıklanmasının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Giresun'da rekoltenin 90 bin ton civarında olabileceğini de belirten Vali Sarıfakıoğulları, "Öncelikle bölgemize bir hasat dönemi daha hayırlı olsun. Alınan karar doğrultusunda ayın 3'ünde 0-250 metre kodunda başladı, 250-500 metre kodunda ise ayın 8'i itibarıyla başlıyoruz. Ayın 13'ü itibarıyla da 500 metre üzerindeki fındık bahçelerinde başlanacaktır. İlimizde bu yıl 90 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bilindiği gibi taban fiyat Giresun kalite için 17 lira. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan bu fiyat çiftçilerimizi mutlu etmiştir" dedi.
Mevsimlik tarım işçileri için her yıl olduğu gibi bu yılda geçici konaklama merkezleri oluşturduklarını da ifade eden Vali Sarıfakıoğulları, "Geçici tarım işçilerimiz için her yıl olduğu gibi geçici barınma merkezlerimizi oluşturduk. Buralarda her türlü sosyal imkanlar,Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacakları fiziki şartlar müsait.Bununla birlikte çocuk işçiliği konusunda uyarılarımızı tekrar yapmak istiyorum. Çocukların yeri çalışma alanları değil oyun alanlarıdır" diye konuştu.
AK Parti, Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:24 Kaynak: İHA
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