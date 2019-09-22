Son Dakika Haberleri: Vali forma alıp, kulübe destek oldu
Son Dakika Spor Haber

Vali forma alıp, kulübe destek oldu

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor Store'dan forma satın alarak, Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı kulübe destek oldu.

Vali forma alıp, kulübe destek oldu, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor Store'dan forma satın alarak, Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı kulübe destek oldu.


Demir Grup Sivasspor'a Trabzonspor maçı öncesi Sivas Valisinden destek geldi. Bu kapsamda Sivas Valisi Salih Ayhan, kent meydanındaki Sivasspor Store'yi ziyaret ederek, yetkililerden satışlar hakkında bilgiler aldı. Vali Ayhan, yarın oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı formadan satın alarak Sivasspor Kulübü'ne destek oldu.


Sivas Valisi Salih Ayhan, ayrıca tüm Sivaslıları kulübe destek olmaya davet ederek, yarın oynanacak olan maç için takıma başarı temennisinde bulundu. - SİVAS

Salih Ayhan, Trabzonspor, Sivasspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar
Trabzonspor'da Daniel Sturridge kadrodan çıkarıldı! Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu Acun Ilıcalı, Vedat Muriç ile Falcao'yu karşılaştırdı: Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 18:36:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali forma alıp, kulübe destek oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]