Vali Fuat Atik, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Serinhisar Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, burada Kaymakam Oğuz Cem Murat ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. ValiAtik, ilçenin genel durumu ve Kovid-19 ile ilgili yürütülen etkin mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Serinhisar Belediyesini ziyaret eden Fuat Atik, Başkan Hüseyin Gemi'den belediyenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve yatırımların son durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Atik; Seyfullah Hacımüftüoğlu Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunarak leblebi üreticileri ile bir araya geldi. Yurt dışı ihracatında da önemli yeri olan Serinhisar leblebisinin üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Serinhisar ziyaretine Yatağan bıçak atölyelerinde devam eden Atik, zanaatkar ustalarla bıçak çeşitlerini inceleyerek üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

Serinhisar ziyaretinin ardından Acıpayam'a geçen Vali Ali Fuat Atik, ilk olarak Acıpayam Kaymakamlığına geçerek, ilçenin genel durumu ve Kovid-19 ile ilgili yürütülen etkin mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı. Atik, daha sonra Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'dan belediyenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve yatırımların son durumları hakkında bilgi aldı. Atik, Alaattin Mahallesindeki lavanta bahçelerinde incelemelerde bulunarak, lavanta çiçeğinden elde edilen ürünleri inceledi. - DENİZLİ