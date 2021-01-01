Düzce Valisi Atay yılbaşı denetimlerine katıldı - Son Dakika

Polis ve jandarma ekiplerinin trafik denetiminden görüntüler

Vali Atay'ın denetime katılarak sürücülerin yeni yılını kutlaması

Vali Atay ekipleri ziyaret etmesi Düzce Valisi Atay yılbaşı denetimlerine katıldı

Düzce Valisi Cevdet Atay:

"Bu yılbaşını herkes kendi evinde, kendi ailesiyle birlikte geçirsin. İnşallah pandemi sürecinden sonra yine misafirliklere giderler ama bu yılbaşını Düzceli hemşehrilerimiz lütfen evlerinde geçirsinler"

DÜZCE (AA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte kontrol noktalarında denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, sürücüler ve ailelerinin yeni yılını kutladı.

Atay, ilk olarak D-100 kara yolu Kaynaşlı uygulama noktasında ortak denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Ekiplerin denetimini yerinde inceleyen Atay, durdurulan araç sürücüleri ile ailelerinin yeni yılını tebrik etti. Atay, sürücülere Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından hazırlanan ikramlıklardan hediye etti.

Atay, gazetecilere, yeni yıla saatler kala kentte görevli ekiplerin 24 saat esasına uygun olarak çalıştığını söyledi.

Vatandaşların huzur içinde bir yılbaşı akşamı geçirmelerini istediklerini belirten Atay, "Özellikle pandemi sıkıntısının geride bırakılacağı bir yıl olur inşallah. Saolsun Düzce'de hemşehrilerimiz kurallara uyuyorlar. Bu durum sağlık çalışanlarımıza bir nebze olsun nefes aldırdı. Tüm Düzceli hemşehrilerimizin yeni yıllarını tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu yıllar temenni ediyorum." diye konuştu.

Atay, 80 saat sürecek kısıtlamanın hatırlatılması üzerine "Bu yılbaşını herkes kendi evinde, kendi ailesiyle birlikte geçirsin. İnşallah pandemi sürecinden sonra yine misafirliklere giderler ama bu yılbaşını Düzceli hemşehrilerimiz lütfen evlerinde geçirsinler. Kendi çekirdek aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirirler inşallah." dedi.

Atay daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi birimi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışanlara kolaylık diledi.

Atay, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.