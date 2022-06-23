Vali Fuat Gürel, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, heyelan meydana gelen bölgede inceleme yaptı.

Vali Gürel, beraberinde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay ile sağanağın ardından heyelan meydana gelen Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'a gitti.

Vatandaşlarla görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Gürel, gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

"Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erbay, AA muhabirine, gece saatlerinde AFAD personeline heyelan olduğu bilgisinin geldiğini belirtti.

Gece de heyelan bölgesine gelip incelemelerde bulunduğunu anlatan Erbay, "Burada bir kütle kopmuş. Tehlike arz ettiği için ilk önce yukarıda 2 evi boşalttık. Kütlenin aşağıya yuvarlanması tehlikesine karşılık aşağıdaki 3 evi de boşalttık. Vatandaşlarımızı tahliye ettik. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Daha sonraki süreçte neler yapılabilir onlara bakacağız." diye konuştu.

Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta gece saatlerinde sağanağın ardından heyelan meydana gelmiş, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce Dağ Sokak'ta 2, aynı mahalledeki Sorgun Sokak'ta ise 3 olmak üzere 5 ev tedbir amacıyla boşaltılmış, sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekilmişti.