Vali Fuat Gürel, İl Protokolü ile Birlikte Güleç Çocuk Evlerini Ziyaret Etti. - Son Dakika
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Vali Fuat Gürel, İl Protokolü ile Birlikte Güleç Çocuk Evlerini Ziyaret Etti.

21.07.2021 19:11
Vali Fuat Gürel, İl Protokolü ile Birlikte Güleç Çocuk Evlerini Ziyaret Etti.

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, beraberinde İl Protokolü ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Güleç Çocuk Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, beraberinde İl Protokolü ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Güleç Çocuk Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Çocuk evlerinde kalan çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, çocuklarla yakından ilgilenerek bayram harçlığı verdiler.

Vali Gürel, çocuk evlerinde kalan çocuklarımızın devletimizin himayesinde huzurlu bir yaşam sürdüğünü ifade ederek, Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermesin, çocuklarımız Devletimize emanet, emin ellerdeler, dedi.

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Kaynak: Habermetre

Hüseyin Avni Aksoy, Rafet Vergili, Niyazi Güneş, Karabük, Son Dakika

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