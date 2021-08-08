Vali Fuat Gürel Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu. - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Fuat Gürel Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu.

08.08.2021 00:22
Vali Fuat Gürel Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu.

Vali Fuat Gürel dün öğleden sonra Ödemiş Köyü, Melise Köyü ve Pirinçlik bölgesinde başlayan, orman teşkilatının, itfaiye ekiplerinin ve halkımızın yoğun gayretleri ile kontrol altına alınan ve dün geceden beri soğutma çalışmalarına devam edilen bölgeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında...

Vali Fuat Gürel dün öğleden sonra Ödemiş Köyü, Melise Köyü ve Pirinçlik bölgesinde başlayan, orman teşkilatının, itfaiye ekiplerinin ve halkımızın yoğun gayretleri ile kontrol altına alınan ve dün geceden beri soğutma çalışmalarına devam edilen bölgeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alarak, yangın söndürme faaliyetlerinde cansiparane mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Bahtiyar Yılmaz ile birlikte, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcı İsmail Çetin ve Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı'dan bölgede devam eden soğutma çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, gerek Yangının söndürülme çalışmalarında gerekse dün geceden beri süren soğutma çalışmalarında gösterdikleri üstün gayret ve emekleri için görevli tüm personelimize teşekkür etti.

Yangının tamamen kontrol altına alındığını ifade eden Vali Gürel, "Tüm Karabükümüze geçmiş olsun, inşallah bir daha böyle bir yangınla karşı karşıya kalmayız. Dün öğleden sonra başlayan yangını söndürmek için gerek Orman Teşkilatımız, gerek İl ve İlçe Belediyelerimiz, İl Özel İdaremiz, komşu illerimizden gelen İl ve İlçe Belediyelerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarının ekip ve personeline, özel sektör ekiplerine, yöre halkımıza ve muhtarlarımıza gayret ve cansiparane destekleri için Karabüklü hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz 24 saat bölgeyi kontrol altında tutacak, Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Ülkemizin diğer illerinde devam eden yangınlar da inşallah bir an önce söndürülür. "dedi.

YORUMLAR
500
Harput'ta otluk alanda korkutan yangın Harput'ta otluk alanda korkutan yangın Şırnak'ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi Şırnak'ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi ŞANLIURFA'DA MUTFAKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ ŞANLIURFA'DA MUTFAKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Kaynak: Habermetre

Jandarma, İtfaiye, Ödemiş, Yangın, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali Fuat Gürel Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu. - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:22 Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, 42 yaşında Union Deportiva Algaida ile anlaştı
00:14 Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'i kaldırdı! Akıllarda gündem olan o fotoğraf kaldı
23:30 Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Utanmadan işsizlik var diyorlar" sözlerine animasyon videosu paylaşarak tepki gösterdi
23:21 Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak!
23:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar hakkında "Tamamı görevlerine iade edilecek" sözlerine açıklık getirdi
23:18 TFF binasına yapılan saldırıyı ortaya çıkaran ayrıntı! Polis memurunun çektiği fotoğraf olayı çözdü
23:02 Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı!
22:57 Fatih'te taksici terörü! Kovaladıkları adamı tekme tokat dövdüler
22:55 Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek
22:43 Yaşlı kadın 22 dakika boyunca hem kansız hem de kalpsiz hayatta kalma mücadelesi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 01:24:57. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Fuat Gürel Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement