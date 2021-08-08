Vali Fuat Gürel Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu.

Vali Fuat Gürel dün öğleden sonra Ödemiş Köyü, Melise Köyü ve Pirinçlik bölgesinde başlayan, orman teşkilatının, itfaiye ekiplerinin ve halkımızın yoğun gayretleri ile kontrol altına alınan ve dün geceden beri soğutma çalışmalarına devam edilen bölgeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alarak, yangın söndürme faaliyetlerinde cansiparane mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Bahtiyar Yılmaz ile birlikte, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcı İsmail Çetin ve Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı'dan bölgede devam eden soğutma çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, gerek Yangının söndürülme çalışmalarında gerekse dün geceden beri süren soğutma çalışmalarında gösterdikleri üstün gayret ve emekleri için görevli tüm personelimize teşekkür etti.

Yangının tamamen kontrol altına alındığını ifade eden Vali Gürel, "Tüm Karabükümüze geçmiş olsun, inşallah bir daha böyle bir yangınla karşı karşıya kalmayız. Dün öğleden sonra başlayan yangını söndürmek için gerek Orman Teşkilatımız, gerek İl ve İlçe Belediyelerimiz, İl Özel İdaremiz, komşu illerimizden gelen İl ve İlçe Belediyelerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarının ekip ve personeline, özel sektör ekiplerine, yöre halkımıza ve muhtarlarımıza gayret ve cansiparane destekleri için Karabüklü hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz 24 saat bölgeyi kontrol altında tutacak, Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Ülkemizin diğer illerinde devam eden yangınlar da inşallah bir an önce söndürülür. "dedi.