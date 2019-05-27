Son Dakika Haberleri: Vali Funda Kocabıyık asker ve polislerle iftar yaptı

Vali Funda Kocabıyık asker ve polislerle iftar yaptı

2 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, asker ve polis memurlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vali Funda Kocabıyık asker ve polislerle iftar yaptı, System.String[]
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, asker ve polis memurlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Kocabıyık, Uşak Jandarma Komutanlığındaki programda, ramazan ayında asker ve polislerle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu belirten Funda Kocabıyık, "Yüce Allah, bizlerin huzuru ve güvenliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden her türlü şartlarda görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet versin. Onları her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin." dedi.
İftar programına Uşak Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Meral Batı Demirbaş, Hüseyin Demirbaş, Adem Uslan, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, er, erbaş ve polisler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:57 Kaynak: AA
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