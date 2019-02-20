Vali Funda Kocabıyık Bilsem'i Ziyaret Etti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Bilim Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Bilim Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret etti.



Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Vali Kocabıyık, BİLSEM Müdürü Şakir Özdemir'den eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.



Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık, "Özel yetenekli çocukların bir araya geldiği, bilim ile sanatın buluştuğu BİLSEM, kendi okullarında aldıkları eğitimin yanı sıra burada verilen eğitim ve yapılan etkinliklerle öğrencilerimizin ufkunun açılmasına önemli ölçüde katkılar sağlamaktadır. Bu vesile ile Bilim ve Sanat Merkezinde görevli tüm öğretmenlerimize gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki en iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Ailelerimiz, devletimiz ve milletimiz için çok değerli olan çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz kaliteli bir eğitim, hem onların iyi birer insan olmasını sağlayacak, hem de geleceğin yıldızı ülkemizin yükselişine çok önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.



Vali Funda Kocabıyık'a, ziyaretleri sırasında Vali Yardımcıları Meral Batı Demirbaş ve Hüseyin Demirbaş eşlik etti.

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