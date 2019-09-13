Vali Funda Kocabıyık, Blaundus kazı alanını gezdi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Blaundus Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can, inceleme gezisinde Vali Funda Kocabıyık'a devam eden kazı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Milattan Önce 3. yüzyılda, Büyük İskender'in Anadolu seferlerinden sonra Makedonya'dan gelenler tarafından kurulduğu belirtilen antik kentte, kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları bulunduğunu, bu eserlerin gün yüzüne çıkartmaya çalıştıkları belirten Can, iki hafta sonra bu yılki kazı programının sona ereceğini, önümüzdeki yıl çalışmalara yeniden başlanacağını kaydetti.

Vali Funda Kocabıyık, kazı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Bölgenin büyük önem taşıdığını aktaran Vali Kocabıyık, "Burada her an bölgenin kültürü ve medeniyetine ışık tutacak yeni bir ize rastlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kazının yapıldığı Ulubey ilçemizdeki Blaundus önemli antik kentlerimizden birisi ve Büyük İskender zamanında kurulmuş askeri kentlerdendir. Yaz ayları boyunca devam eden kazılar sırasında önemli aşamalar kat edildiğini gözlemledim. Önemli kral mezarlarının da yer aldığı bu antik kentteki kazı çalışmalar tamamlandığında bu güzel antik kentin tekrar ayağa kalktığını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Vali Funda Kocabıyık'a Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kılıç, Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, İl Kültür ve Turizm Müdür Şerif Söyler de eşlik etti.