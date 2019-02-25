Son Dakika Haberleri: Vali Funda Kocabıyık, Bozkuş, Ortaköy ve Göğem Köylerini Ziyaret Etti

Vali Funda Kocabıyık, Bozkuş, Ortaköy ve Göğem Köylerini Ziyaret Etti

8 dakika önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, merkeze bağlı Bozkuş, Ortaköy ve Göğem köylerini ziyaret etti.

Vali Funda Kocabıyık, Bozkuş, Ortaköy ve Göğem Köylerini Ziyaret Etti, System.String[]
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, merkeze bağlı Bozkuş, Ortaköy ve Göğem köylerini ziyaret etti.

İlk olarak Bozkuş köyüne giden Vali Kocabıyık, köy muhtarı Burhan Bağ'dan bilgi aldı.

Bozkuş İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, öğrencilerle sohbet ettikten sonra, köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Göğem köyüne geçen Kocabıyık, Göğem Zafer Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Göğem Gölet'indeki incelemelerinin ardından Ortaköy'ü ziyaret eden Kocabıyık, köy meydanında Muhtar Ali Berber ve vatandaşlar tarafından karşılandı.





Kocabıyık burada yaptığı konuşmada, köylerdeki yatırım ve hizmetleri yerinde görmek ve varsa sorunlara daha hızlı çözüm yolları bulabilmek amacıyla köy ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek "Her hafta üç köyümüzü ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Uşak'ta ki görevime başladığım günden bu yana yaptığımız köy ziyaretlerimizde, devletimizin gerek merkezi yönetim olarak gerekse İl Özel İdaremiz kanalıyla, birçok sorunu kökünden çözdüğünü görmek mutluluk verici." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:57 Kaynak: AA

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