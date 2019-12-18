Vali Funda Kocabıyık, Corum köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Funda Kocabıyık, Corum köyünde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, köy ziyaretleri kapsamında Banaz ilçesine bağlı Corum köyüne gitti.

Vali Funda Kocabıyık, Corum köyünde incelemelerde bulundu, System.String[]

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, köy ziyaretleri kapsamında Banaz ilçesine bağlı Corum köyüne gitti.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Corum Muhtarı Mehmet Ali Yeniceli ve köylüler tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık, köy konağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Kocabıyık, köyde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve köylülerin taleplerini dinledi.

Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşam kalitesinin her alanda arttığını söyledi.

İl genelinde köylerde altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığına dikkat çeken Kocabıyık, "Türkiye genelinde yaşam kalitesi artıyor, köylerde de yaşam kalitesi artıyor. Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve etkili şekilde cevap vermeyi ilke edindik. Köy köy gezip çalışmaları yerinde görüyoruz. Bu ziyaretlerimizde sadece yatırımları değil vatandaşlarımızın taleplerini birinci ağızdan duyuyoruz ve anında çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Funda Kocabıyık, daha sonra Banaz Kaymakamlığına giderek ilçeyle ilgili brifing aldı.

Vali Funda Kocabıyık'a Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç eşlik etti.

Funda Kocabıyık, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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