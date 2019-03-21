Son Dakika Haberleri: Vali Funda Kocabıyık Down Sendromlu Çocuklarla Bowling Oynadı

Vali Funda Kocabıyık Down Sendromlu Çocuklarla Bowling Oynadı

19 dakika önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, down sendromu çocuklarla bowling oynadı.

Vali Funda Kocabıyık Down Sendromlu Çocuklarla Bowling Oynadı, System.String[]
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, down sendromu çocuklarla bowling oynadı.

Vali Kocabıyık, Down Sendromu ve Farkındalık Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte down sendromu çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden Kocabıyık, daha sonra onların bowling müsabakasına eşlik etti.

Özel çocuklarla birlikte güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Kocabıyık, "Bu güzel günde onlarla birlikte olmak gerçekten güzeldi. Çocuklarımızın ailelerine ve bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Hep beraber çok eğlendik." dedi.

Etkinliğin sonunda down sendromlu çocuklara madalyaları verildi.

Ayrıca gün dolayısıyla Uşak Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.

Uşak Belediyesi önünden başlayıp 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda son bulan ve down sendromlu çocuklar ve ailelerinin katıldığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Uşak, Funda Kocabıyık, Kültür Sanat
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