Son Dakika Haberleri: Vali Funda Kocabıyık, Eşme'yi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Funda Kocabıyık, Eşme'yi ziyaret etti

Vali Funda Kocabıyık, Eşme'yi ziyaret etti

13 dakika önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık Eşme ilçesini ziyaret etti.

Vali Funda Kocabıyık, Eşme'yi ziyaret etti, System.String[]

Uşak Valisi Funda Kocabıyık Eşme ilçesini ziyaret etti.

Kaymakamlık şeref defterini imzalayan Kocabıyık, Kaymakam Murat Özdemir'den ilçe hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra İlçe merkezini gezen Vali Funda Kocabıyık, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Devletin imkanları ölçüsünde vatandaşların sorunlarını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, sözlerine şöyle devam etti:

"İş isteyen vatandaşlara iş bulmaları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uşak işsizlik konusunda ülke çapında en düşük iller arasında bulunmakta. Ülke geneline baktığımızda da Türkiye Cumhuriyeti olarak yıllardır terörle mücadele etmekteyiz. Bugün de Suriye'de ortaya çıkan savaş durumu nedeniyle kendi güvenliğimiz, toprak bütünlüğümüz ve terörle etkin mücadele etmemiz için Türkiye olarak orada olmak zorundayız. Terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisi için resmi olarak ordumuz Suriye'ye girecek ve muzaffer olacaktır. Etrafımızdaki tüm olumsuzluklara rağmen Allah'a şükür biz güçlü bir devletiz."

Kocabıyık, ilçe belediye başkanlığını da ziyaret etti.

Funda Kocabıyık, Suriye, Uşak, Eşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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