Vali Funda Kocabıyık, HLH hastası Esila bebeği ziyaret etti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt'u evinde ziyaret etti.

Vali Funda Kocabıyık, ziyarette Esila'nın sağlık durumuyla ilgili anne ve babasından bilgi aldı.

Esila'ya çeşitli oyuncaklar hediye eden Vali Funda Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esila için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini kendisinin de bağışçı olacağını söyledi.

Uşaklı tüm duyarlı vatandaşları Esila ve kök hücre nakli bekleyen hastalara destek olmaya çağıran Vali Funda Kocabıyık, "Esila minik bedeniyle büyük bir hastalıkla mücadele ediyor. Bugün Esila'nın yanında olduğumuzu göstermek, bir nebze mutlu etmek için ziyaret ettim. Dünyalar tatlısı bir çocuğumuzu yaşama bağlamak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önümüzdeki günlerde Uşak'ta tüm hemşehrilerimizin destek vereceğine inandığım kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenleyeceğiz. Ümit ediyorum, Esila ve onun gibi hastalara umut olacağız." dedi.

Esila'nın annesi Çiğdem Kurt, üç ay önce hastalığı öğrendiklerini belirterek, "Esila İzmir'de kemoterapi tedavisi görüyor. Sağlığına kavuşması için tek çare kök hücre nakli. Şu ana kadar kendi imkanlarımızla duyarlı insanları kök hücre bağışı için yönlendirmeye çalışıyoruz. Sayın Valimiz Esila için bir yardım kampanyası düzenleyecek. Çok teşekkür ediyorum. Tek istediğimiz Esila'ya uygun kök hücrenin bulunması." diye konuştu.

Baba Ercan Kurt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Esila, HLH hastası, onun için her geçen gün önemli. Umarım uygun kök hücreyi bulur, Esila'yı hayata bağlamayı başarırız. Bugüne kadar kök hücre bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum, ancak şu ana kadar uygun kök hücre bulunamadı. Lütfen bize yardım edin." diye konuştu.

Uzun süre Esila ile oyun oynayan Vali Funda Kocabıyık, daha sonra evden ayrıldı.