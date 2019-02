Vali Funda Kocabıyık, Köy Ziyaretlerini Sürdürüyor

Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze bağlı Derbent, Zahman ve Emirfakı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Derbent Köyü'ne giden Valı Kocabıyık, köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Kocabıyık, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hazırlanan bez çantaları dağıttı.



Vali Funda Kocabıyık, Derbent köyünde son olarak vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybederek görev şehidi olan Jandarma Er Fatih Bulut'un ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi ile bir süre sohbet eden Vali Funda Kocabıyık, devlet ve millet olarak her zaman şehitlere ve gazilere şükran ve minnet duyduklarını ifade etti.



Daha sonra Zahman köyünü geçen Vali Funda Kocabıyık, köye gelişinde Muhtar Nurullah Dönmez ve köy halkı tarafından karşılandı. Köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Vali Funda Kocabıyık, ziyareti sırasında çocuklarla ilgilenip onlara hediye verdi.



Son olarak Emirfakı köyünü ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, ziyaretleri sırasında köylerde yaşayan vatandaşların gösterdiği konukseverlik ve ilgiden çok memnun olduğunu ifade etti.



Köy ziyaretleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Funda Kocabıyık, "Vatandaşlarımızın ayağına giderek onların isteklerini birinci ağızdan dinlemek, yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde görmek ve eğer sorun varsa sorunlara daha hızlı çözüm yolları bulabilmek amacıyla her hafta üç köyümüzü ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda bugün de Derbent, Zahman ve Emirfakı köylerimizi ilgili İl Müdürlerimizle birlikte ziyaret ettik. Köylerimizde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettiğimiz gibi köylerimizde şehit yakını veya gazilerimiz varsa mutlaka onları da evlerinde ziyaret edip, devlet olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz" dedi.



Vali Kocabıyık'a, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

