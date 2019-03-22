Son Dakika Haberleri: Vali Funda Kocabıyık, Öğrencilerle Fidan Dikti

Vali Funda Kocabıyık, Öğrencilerle Fidan Dikti

12 dakika önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, öğrencilerle fidan dikti.

Vali Funda Kocabıyık, Öğrencilerle Fidan Dikti, System.String[]
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, öğrencilerle fidan dikti.

Orman Haftası dolayısıyla Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Ağaç Dikim" programına katılan Kocabıyık, öğrencilerle fidan dikti.

Törende kısa bir açıklama yapan vali Kocabıyık, ormanların önemine dikkat çekerek bahar aylarında herkesi ağaç dikmeye davet etti.

Halk oyunları gösterisinin ardından etkinlik son buldu.

Programa Vali Yardımcısı Adem Uslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı J.Albay Yalçın Baysal, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, birim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:11 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Uşak, Funda Kocabıyık, Güncel
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