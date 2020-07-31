Vali Funda Kocabıyık, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kurban Bayramı vesilesiyle 15 Temmuz şehidi polis memuru Mehmet Çetin, Polis memuru şehit Nazım Tuncer ve şehit piyade uzman çavuş Ali Turgut'un ailelerini evlerinde ziyaret ederek ailelerine sabır diledi.

Düzenlenen ziyarette Vali Kocabıyık'a Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Uşak Müftüsü Kazım Güzel eşlik etti. Ziyarette öncelikle 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Şehit Mehmet Çetin'in ailesin ziyaret edildi. Vali Funda Kocabıyık şehit Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin ve aile üyelerinin bayramını kutladı.

Daha sonrasında Banaz İlçesi Kızılhisar köyünde ikamet eden Şehit Polis Memuru Nazım Tuncer'in ailesini ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, şehidin annesi Ayşe Tuncer ve babası Mehmet Tuncer ile eşi Sevilay Tuncer ve çocukları İlkay Azra ile Berra Tuncer'in kurban bayramını kutladı.

Vali Kocabıyık son olarak Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesini Banaz'ın Büyükoturak köyündeki evinlerinde ziyaret ederek aileye sabır diledi. - UŞAK