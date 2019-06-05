Son Dakika Haberleri: Vali Funda Kocabıyık, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti
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Vali Funda Kocabıyık, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti

1 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi ile gaziyi ziyaret etti.

Vali Funda Kocabıyık, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti, System.String[]
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi ile gaziyi ziyaret etti.
1992 yılında Şırnak'ta şehit olan Şehit Piyade Er Ali Demirdağ'ın ailesini ziyaret eden Kocabıyık, şehit ailesinin bayramını kutlayarak, anne Hatice Demirdağ'la sohbet etti.
Duaların okunmasının ardından evden ayrılanKocabıyık, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yunus timinde görev yaparken geçirdiği kaza sonucu gazi olan Polis Memuru İsmail Ercan ve ailesini evinde ziyaret etti.
Gazi ve ailesinin bayramını kutlayan Kocabıyık, gazinin çocuklarının eğitim durumları ile ilgili bilgi aldı.
Kocabıyık'a ziyaretleri sırasında vali yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş, İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Kazım Güzel eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:11 Kaynak: AA
Funda Kocabıyık, Güncel
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