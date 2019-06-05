Vali Funda Kocabıyık, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla şehit ailesi ile gaziyi ziyaret etti.
1992 yılında Şırnak
'ta şehit olan Şehit Piyade
Er Ali Demirdağ'ın ailesini ziyaret eden Kocabıyık, şehit ailesinin bayramını kutlayarak, anne Hatice
Demirdağ'la sohbet etti.
Duaların okunmasının ardından evden ayrılanKocabıyık, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Yunus timinde görev yaparken geçirdiği kaza sonucu gazi olan Polis Memuru İsmail Ercan
ve ailesini evinde ziyaret etti.
Gazi ve ailesinin bayramını kutlayan Kocabıyık, gazinin çocuklarının eğitim durumları ile ilgili bilgi aldı.
Kocabıyık'a ziyaretleri sırasında vali yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Meral Batı
Demirbaş, İl Jandarma
Komutanı Yalçın Baysal, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Kazım Güzel
eşlik etti.