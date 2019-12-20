Vali Funda Kocabıyık, tarihi camilerde inceleme yaptı - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık restorasyon çalışmaları tamamlanarak ibadete açılan Ulu Cami, Burma Cami, Kurşunlu Cami ve Boduroğlu Camisinde incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında Uşak Müftüsü Kazım Güzel'den bilgi alan Vali Kocabıyık başta 600 yıllık Ulu Cami olmak üzere tarihi camilerin gelecek nesillere aktarılması gereken değerli miraslar olduğunu kaydetti.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Kocabıyık,"Ülkemiz genel olarak kültür ve tabiat varlıkları konusunda çok zengin bir ülke. Bu nedenle ecdadımızın bize bıraktığı, çok özel tarihi dokuya sahip olan kültürel miraslarımızı koruyarak gelecek nesillere teslim etmek zorundayız. Restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Cami incelemelerinin ardından Uşşak Aşevi Yardım, Kültür ve Hizmet Vakfı'nı ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, aşevinin başkan yardımcı Mustafa Salıcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.