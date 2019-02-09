Vali Funda Kocabıyık, Yatılı Kız Öğrencileriyle Yemek Yedi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören yatılı kız öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören yatılı kız öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.



Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan kız öğrencilerin barındığı pansiyonu ziyaret eden Vali Kocabıyık, incelemelerde bulundu.



Öğrencilerle akşam yemeği yiyen Vali Kocabıyık, yaptığı konuşmada öğretmenlerin büyük bir özveri ile öğrencileri geleceğe ve hayata hazırladıklarını söyledi.



Uşak'ta eğitim öğretimde kalitenin artırılması için çalıştıklarını aktaran Vali Kocabıyık, öğrencilere nasihatta bulundu.



Çok kitap okumalarını öğütleyen Vali Kocabıyık, öğrencilerin sorunlarını dinledi.

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