Vali Funda Kocabıyık, Yatırımları Havadan İnceledi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, il genelinde tamamlanan ve devam eden yatırımları havadan inceledi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, il genelinde tamamlanan ve devam eden yatırımları havadan inceledi.



31 Mart Yerel Seçimleri öncesi seçim güvenliği tatbikatı için Uşak'a gelen Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı Skorsky tipi helikoptere binen Kocabıyık, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Karma Deri Organize Sanayi bölgelerinin ardından Eşme ve Ulubey ilçelerini inceledi.



Selçikler Beldesine inerek kendisini bekleyen Avukat Nurettin-Meliha Akarsu İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen vali Funda Kocabıyık, tekrar bindiği helikopterle Sivaslı ve Banaz ilçelerinde incelemelerde bulundu.



Baltalı Köyüne inen Kocabıyık, çevre köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek seçim güvenliği tedbirleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.



Kocabıyık, "İlimizde 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 965 sandıkta 265 bin 275 seçmen oy kullanacak. Propaganda sürecinde hassasiyetle hareket eden tüm siyasi partilere ve başkan adaylarına teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerin ilimize ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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